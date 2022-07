“La biblioteca incontra la libreria” | incontro con Daniele Mencarelli

(Di giovedì 14 luglio 2022) Nell’ambito della rassegna “Lala”, organizzata dallaLaurentina e dallaindipendente “Pagina 348” di Viale Cesare Pavese, all’EUR, presso l’arena del Centro Culturale Elsa Morante, nel quartiere Laurentino, si è svolto ieri, 5 giugno 2022, l’trae il pubblico. Poeta e narratore,, romano, classe 1974, ha pubblicato diverse raccolte di poesie (da ultimo “Tempo circolare” e romanzi (“Tutto chiede salvezza”, “Sempre tornare”, “La casa degli sguardi”). Si prepara ad esordire sul piccolo schermo in un cameo per una fiction ispirata ad uno dei suoi romanzi. La serata è stato, rispetto a tante altre alle quali ho assistito, davvero ...

