L'83% degli italiani si è imbattuto in almeno una fake news sul Covid (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' stato presentato presso la Sala capitolare del Senato il secondo rapporto annuale Censis-Ital Communications sulla buona comunicazione dell'emergenza quotidiana, che nasce all'interno dell'Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulla comunicazione e sulle agenzie di comunicazione. La ricerca evidenzia come il susseguirsi di emergenze imprevedibili generi una domanda di informazione dalla quale nessuno è escluso. La comunicazione ha un ruolo fondamentale nella rappresentazione della realtà e i professionisti del settore sono essenziali per ridurre il rischio di fake news.Il 97,3% degli italiani nell'ultimo anno ha cercato notizie su tutte le fonti disponibili, off e online­­. In particolare, 41 milioni di italiani si sono informati sui media tradizionali. Nel biennio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' stato presentato presso la Sala capitolare del Senato il secondo rapporto annuale Censis-Ital Communications sulla buona comunicazione dell'emergenza quotidiana, che nasce all'interno dell'Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulla comunicazione e sulle agenzie di comunicazione. La ricerca evidenzia come il susseguirsi di emergenze imprevedibili generi una domanda di informazione dalla quale nessuno è escluso. La comunicazione ha un ruolo fondamentale nella rappresentazione della realtà e i professionisti del settore sono essenziali per ridurre il rischio di.Il 97,3%nell'ultimo anno ha cercato notizie su tutte le fonti disponibili, off e online­­. In particolare, 41 milioni disi sono informati sui media tradizionali. Nel biennio ...

Pubblicità

graziap79 : RT @gbarbacetto: Governo #Draghi. Nato per #vaccinazioni e #Pnrr, a Natale aveva esaurito la sua missione. Poi ha continuato con programma… - Giordy39221323 : @gbarbacetto E armi all’Ucraina (contrario l’83% degli italiani) dove li ha presi questi numeri? - ItaliaNotizie24 : L’83% degli italiani si è imbattuto in almeno una fake news sul Covid - tatianamenni : RT @gbarbacetto: Governo #Draghi. Nato per #vaccinazioni e #Pnrr, a Natale aveva esaurito la sua missione. Poi ha continuato con programma… - FBongianni : RT @gbarbacetto: Governo #Draghi. Nato per #vaccinazioni e #Pnrr, a Natale aveva esaurito la sua missione. Poi ha continuato con programma… -