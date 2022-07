Koulibaly al Chelsea, Varriale tuona: "Dura sconfitta per il calcio italiano e per Spalletti" (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli e i propri tifosi si sono ormai rassegnati alla partenza di Kalidou Koulibaly che ha deciso di accettare l'offerta faraonica del Chelsea per misurarsi in Premier League dopo otto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli e i propri tifosi si sono ormai rassegnati alla partenza di Kalidouche ha deciso di accettare l'offerta faraonica delper misurarsi in Premier League dopo otto...

Pubblicità

romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - DiMarzio : #Calciomercato | @ChelseaFC, Kalidou #Koulibaly atterrato a Londra: venerdì potrebbe raggiungere i suoi nuovi compa… - Skysurfer72 : Ora il #Chelsea girerà #Koulibaly alla #Juventus per avere #DeLigt - therealtomtom1 : RT @pisto_gol: Con la cessione di #Koulibaly al #Chelsea il calcio italiano perde un grande giocatore e una bella persona, un uomo integro… -