Kim Min-Jae ha dato priorità al Napoli | Rennes messo in stand-by | la situazione

Pubblicità

GioFrezzetti : RT @cn1926it: #Kim Min-#Napoli, accordo col calciatore a un passo: si tratta col #Fenerbahce - cn1926it : Calcio turco, l’esperto: “#Kim Min non è #Koulibaly ma lo ricorda da giovane!” - infoitsport : TMW - Napoli, accordo vicino con Kim Min-jae. Il Fenerbahce chiede la clausola: le ultime - infoitsport : Sky - Kim Min-jae vuole chiudere subito con il Napoli: Rennes messo in stand-by, la situazione - infoitsport : TMW - Kim Min-jae-Napoli, accordo vicino: offerto ricco ingaggio. Si lavora sullo sconto clausola -

Il primo sulla lista di Cristiano Giuntoli è- Jae , che potrebbe svincolarsi dal Fenerbahce dietro pagamento di una clausola rescissoria da 20 milioni : un po' troppo alta per i paletti ...Secondo Tuttomercatoweb, si registra un avanzamento della trattativa per portareMinjae in azzurro. La conclusione della trattativa con il difensore classe 1996 è ormai imminente, con uno ...Il difensore oggi non si è allenato con il Fenerbahce ed è sempre più vicino ad accasarsi in Serie A. Altrimenti andrà in Ligue 1 ...ForzAzzurri.net - Kim Min-Jae ha dato priorità assoluta al Napoli, al momento il Rennes è stato messo in stand-by ...