Kevin Spacey si dichiara non colpevole | negando di aver commesso abusi sessuali

(Di giovedì 14 luglio 2022) Questa mattinasi èto nonin un tribunale di Londra,dicontro quattro uomini diversi. L'attore premio Oscar, secondo l'agenzia di stampa britannica PA Media, questa mattina si èto nonper quattro accuse diche sono state mosse contro di lui. L'attore di "House of Cards", 62 anni, è stato formalmente accusato a giugno di quattro capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini, oltre a una quinta accusa diindotto un'altra persona a impegnarsi in un'attività sessuale senza consenso. ...

L'attore premio Oscar, secondo l'agenzia di stampa britannica PA Media, questa mattina si è dichiarato non colpevole per quattro accuse di abusi sessuali che sono state mosse contro di lui. L'attore di "House of Cards", 62 anni, è stato formalmente accusato a giugno di quattro capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini, oltre a una quinta accusa di aver indotto un'altra persona a impegnarsi in un'attività sessuale senza consenso.