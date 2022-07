Kaputt mundi. Passeggiata tra le sette piaghe di Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 luglio 2022) Patria delle reti da cantiere, tempio delle erbe varie, capitale europea delle voragini... Sì, poi c'è anche la spazzatura, perché in questa città si butta via tutto, ma non si butta via niente. Solo quando arriva sera, e l’oscurità copre il lercio, torna la struggente meraviglia