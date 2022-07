JVC annuncia i nuovi auricolari HA-A30T

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 14 luglio 2022) La JVC ha lanciato iHA-. Compact True Wireless con Active Noise Cancelling per combinare stile, comodità ed efficienza JVC (qui per maggiori info sull’azienda) amplia la propria gamma diTWC presentando iCompact True Wireless HA-con Active Noise Cancelling per offrire livelli di efficienza, comodità e stile ancora più elevati. Oltre ad essere glipiù piccoli e leggeri della gamma, iHA-si contraddistinguono per il design ultrasottile ed ergonomico e per la modalità a bassa latenza per un’esperienza audio davvero immersiva. JVC HA-, piccoli e leggeri IActive Noise Cancelling sono perfetti per ...