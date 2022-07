Juventus, ufficiale l’acquisto di Cambiaso: al Genoa va Dragusin (Di giovedì 14 luglio 2022) Andrea Cambiaso è un nuovo giocatore della Juventus. Ad ufficializzarlo sono stati i bianconeri, che in una nota hanno comunicato l’acquisto del ragazzo. “Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso, che firma un contratto che lo lega al nostro club fino al 30 giugno 2027 – si legge – Ligure di origine, Cambiaso arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblù, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagione, giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Andreaè un nuovo giocatore della. Ad ufficializzarlo sono stati i bianconeri, che in una nota hanno comunicatodel ragazzo. “Arriva a titolo definitivo dal: stiamo parlando di Andrea, che firma un contratto che lo lega al nostro club fino al 30 giugno 2027 – si legge – Ligure di origine,arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblù, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dalnel corso della stagione, giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a ...

