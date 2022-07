Juventus, Gazzetta: “Pogba e Di Maria in campo saranno duttili per Max” (Di giovedì 14 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Ad oggi come scrive Gazzetta per la Juventus i nuovi acquisti serviranno alla rosa per essere davvero molto diversa e senza lettura. Max Allegri. Con la nuova Juventus vuole davvero dare il grande effetto sorpresa, sapendo che non dovrà davvero chiedere di stravolgere il loro modo di giocare i campioni in rosa. “Mosse Qualcosa però si può ipotizzare con chi c’è già: il modulo di base sarà un 4-3-3, con Di Maria e Chiesa esterni d’attacco coi piedi “invertiti” e quindi pronti a convergere per il tiro. Il centrocampo nella forma finale avrà un regista. Locatelli mezzala destra, Pogba mezzala sinistra: per ora si possono inserire Rabiot o Zakaria e dare a Loca il ruolo di play. Pogba ha detto di poter giocare sia sul ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- Ad oggi come scriveper lai nuovi acquisti serviranno alla rosa per essere davvero molto diversa e senza lettura. Max Allegri. Con la nuovavuole davvero dare il grande effetto sorpresa, sapendo che non dovrà davvero chiedere di stravolgere il loro modo di giocare i campioni in rosa. “Mosse Qualcosa però si può ipotizzare con chi c’è già: il modulo di base sarà un 4-3-3, con Die Chiesa esterni d’attacco coi piedi “invertiti” e quindi pronti a convergere per il tiro. Il centronella forma finale avrà un regista. Locatelli mezzala destra,mezzala sinistra: per ora si possono inserire Rabiot o Zakaria e dare a Loca il ruolo di play.ha detto di poter giocare sia sul ...

