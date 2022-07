Juventus, Gabriel il piano B per la difesa: apertura da parte dell’Arsenal (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Juventus: in caso di cessione di De Ligt e di mancato arrivo di Bremer, i bianconeri potrebbero puntare su Gabriel dell’Arsenal C’è anche Gabriel nella lista dei difensori che potrebbero prendere il posto di Matthijs de Ligt in caso di cessione dell’olandese al Bayern Monaco e di mancato arrivo alla Juventus di Bremer. L’ultima mossa dell’Arsenal dà nuove speranze ai bianconeri di poter arrivare al brasiliano: i londinesi non considerano incedibile il centrale e sono pronti a trattare sull’iniziale richiesta che si fissata tra i 40 e i 50 milioni di euro. Cifre alte, ma con il giusto lavoro si possono sicuramente smussare. Lo riporta Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato: in caso di cessione di De Ligt e di mancato arrivo di Bremer, i bianconeri potrebbero puntare suC’è anchenella lista dei difensori che potrebbero prendere il posto di Matthijs de Ligt in caso di cessione dell’olandese al Bayern Monaco e di mancato arrivo alladi Bremer. L’ultima mossadà nuove speranze ai bianconeri di poter arrivare al brasiliano: i londinesi non considerano incedibile il centrale e sono pronti a trattare sull’iniziale richiesta che si fissata tra i 40 e i 50 milioni di euro. Cifre alte, ma con il giusto lavoro si possono sicuramente smussare. Lo riporta Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

