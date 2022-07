Juventus, deciso il destino di Cambiaso: dove andrà (Di giovedì 14 luglio 2022) Durante questa sessione di mercato sono diversi i terzini che hanno cambiato squadra: tra i tanti c’è il giovane Andrea Cambiaso. Il terzino, ex Genoa, dopo la corte di Inter e Juve ha scelto i bianconeri. L’affare si è concluso per una cifra pari a 5 milioni, versata dalla Juve nelle casse del Genoa per lo scambio con Dragusin, che vestirà la maglia rossoblù. Ieri il terzino genovese ha effettuato le visite mediche al Jmedical e oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il futuro prossimo di Cambiaso però sembra lontano da Torino. Andrea Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Durante questa sessione di mercato sono diversi i terzini che hanno cambiato squadra: tra i tanti c’è il giovane Andrea. Il terzino, ex Genoa, dopo la corte di Inter e Juve ha scelto i bianconeri. L’affare si è concluso per una cifra pari a 5 milioni, versata dalla Juve nelle casse del Genoa per lo scambio con Dragusin, che vestirà la maglia rossoblù. Ieri il terzino genovese ha effettuato le visite mediche al Jmedical e oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il futuro prossimo diperò sembra lontano da Torino. Andrea

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @ocwsport: Da tempo diciamo che la #Juventus ha chiuso per #Cambiaso, la novità è che il club ???? ha deciso di mandarlo subito in prest… - ocwsport : Da tempo diciamo che la #Juventus ha chiuso per #Cambiaso, la novità è che il club ???? ha deciso di mandarlo subit… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? La #Juventus ha deciso di dare in prestito Andrea #Cambiaso! ?? Sul terzino sinistro è favorito il #Bologna ris… - Andresh88juve : RT @JUpensiero: ??VIDEO, Di Marzio: 'La #Juve ha deciso: #Cambiaso via in prestito, pole #Bologna. #Brunori al #Palermo per 3,2mln. Per #Zan… - infoitsport : Strada tracciata per il nuovo innesto: la Juventus ha già deciso -