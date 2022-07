Juventus | Arthur verso la cessione | sempre aperta la strada dello scambio

(Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato: i bianconeri vogliono cederee per il brasiliano restalaTra i vari calciatori sulla lista dei partenti dellac’è, fuori dai piani tecnici di Allegri che non si strapperebbe i capelli in caso di. Ne è sicura l’edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sulla situazione del brasiliano. Il club bianconero vuole togliersi di mezzo un ingaggio molto pesante per un giocatore che, in fin dei conti, raramente ha soddisfatto le aspettative. Per lui viva l’ipotesi diper arrivare a Zaniolo, con Mourinho che apprezza l’ex Barcellona, anche se la Roma preferirebbe solo offerte ...

jackcalvarosie : @Silvio89016611 Appena la #Juventus cederà #DeLigt, #Arthur (prestito), #Ramsey (rescissione) ed eventualmente… - 73Momy71 : @F1N1no @Skysurfer72 @DocRiserva Gae una domanda: se qualcuno prendesse Arthur in prestito a 5mln con obbligo a 25,… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Paredes è bloccato da due calciatori. Il - gilnar76 : Arthur in uscita dalla Juve: resta sempre viva l’ipotesi di uno scambio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - MondoBN : MERCATO, Paredes è bloccato da due calciatori. Il -

... i bianconeri vogliono cederee per il brasiliano resta sempre aperta la strada dello scambio Tra i vari calciatori sulla lista dei partenti dellac'è sempre, fuori dai piani ...... volentieri,(che Massimiliano Allegri gli cederebbe senza troppi patemi d'animo). La palla, però, dagli allenatori passa ai dirigenti. E dunque si andrà più per le lunghe. Per una...Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata in questo mese di luglio sulle trattative sia in entrata che in uscita.Il giocatore vuole i bianconeri e lo ha già riferito al club, la palla ora passa ai dirigenti che dovranno lavorare per ulteriori sconti sul prezzo ...