Juve | Gatti saluta il Frosinone | 'Per sempre nel mio cuore'

Pubblicità

GoalItalia : Un tifoso della Juve lancia l'idea a Gatti: 'Lo prendi il numero 44?' ?? [?? @romeoagresti] - Roberta_Siro : RT @junews24com: Gatti saluta il Frosinone dopo l'arrivo alla Juve: la lettera - FOTO - - Giovann14793883 : RT @junews24com: Gatti saluta il Frosinone dopo l'arrivo alla Juve: la lettera - FOTO - - junews24com : Gatti saluta il Frosinone dopo l'arrivo alla Juve: la lettera - FOTO - - serieB123 : Juve, Gatti ringrazia il Frosinone: 'Vi porterò per sempre nel cuore' -

Tuttosport

Il club bianconero, che si presenta con un Chiellini in meno e con unin più nella propria rosa, sta ora lavorando sul fronte de Ligt. Il giocatore olandese è nel mirino del Bayern Monaco. Il ...Bremer ©LaPresseI rapporti tra le due società di Torino sono piuttosto freddi e ladovrà un po' ricucire la situazione. Perché i bianconeri hanno soffiatoproprio ai rivali cittadini e ... Juve, Gatti ringrazia il Frosinone: "Vi porterò per sempre nel cuore" I bianconeri contendono ai nerazzurri Bremer, e anche Milenkovic piace ad entrambe le squadre. Negli anni, tante sono state le sfide di calciomercato: da Lukaku a Stankovic e molti altri ...Con la maglia del Frosinone Federico Gatti ha conquistato la Nazionale e si è messo in vetrina attirando l'attenzione della Juventus (e non solo). Oggi che è diventato un difensore bianconero, il dife ...