Ivana Trump morta | il ricordo di Rino Barillari | ' Quella passeggiata a Ponza con l' avvenenza di una modella La morte di Rubicondi l' ha

(Di giovedì 14 luglio 2022) 'Isola di, una decina di anni fa.scende da un lussuosissimo yacht in cerca di un bancomat, che non trova. Allora cosa fa? Passeggia per l'isola con la grazia dellache era ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - frankowl43 : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York',… - Useppe00 : RT @giuggiu_: Roberta Capua commenta la morte di Ivana Trump -

è deceduta all'età di 73 anni. L'ex moglie di Donalde di Rossano Rubicondi, l'ultimo dei suoi cinque mariti , era nota al mondo dello spettacolo e spesso era ospite in diversi ...'Isola di Ponza, una decina di anni fa.scende da un lussuosissimo yacht in cerca di un bancomat, che non trova. Allora cosa fa Passeggia per l'isola con la grazia della modella che era stata un tempo e si ferma a salutare ...New York - Addio a Ivana Trump. La prima moglie dell’ ex presidente Usa (pronto a ricandidarsi in settembre alle elezioni del 2024) e ’spalla’ dei successi del brand Trump negli anni ’80 e ’90 è morta ...L'ultimo exploit era stato quattro anni fa, quando aveva provato a far dimagrire gli americani (non l'ex marito) con la dieta tisanoreica ...