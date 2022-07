Ivana Trump | è morta a 73 anni la prima moglie dell’ex presidente Usa Donald | la vita | dalle origini ceche al matrimonio con l’italiano Rubicondi

(Di giovedì 14 luglio 2022) Èa 73, exdegli Stati Unitie madre dei suoi tre figli maggiori,John jr., Ivanka ed Eric. Ad annunciarlo è stato lo stesso tycoon in un messaggio su Truth, il social da lui fondato. “Sono molto rattristato nell’informare tutti quelli che l’hanno amata, e sono molti, chenella sua casa a New York”, ha scritto. “Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto unastraordinaria e fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli,Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come noi tutti di lei. Riposa in pace, ...

Pubblicità

repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - fanpage : ??Ultim’ora - È morta Ivana Trump - 501_tot : RT @supereroetv: Ivana Trump e Rosanno Rubicondi... Vi immagino così adesso... - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha annunc… -

Addio a, ex modella e imprenditrice conosciuta in tutto il mondo. La notizia della sua morte è arrivata all'improvviso ed è stata confermata dalla sua famiglia: ripercorriamo insieme la sua vita ...Rossano Rubicondi, ex marito: una storia durata diversi anni Rossano Rubicondi è stato il marito di, la compagna dell'ex presidente Usa che ne ha annunciato la scomparsa nelle scorse. La donna, in passato,...Si è spenta all'età di 73 anni la prima moglie dell'ex presidente degli Usa. Il suo nome è legato anche all'Italia. Ecco chi era.L'ex modella e imprenditrice si è spenta a 73 anni nella sua casa di New York. Prima moglie dell'ex presidente Donald Trump, con lui fu sposata dal 1977 al 1992. Hanno avuto tre figli: Donald Jr, Ivan ...