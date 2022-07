Italia’s Got Talent cassato (Di giovedì 14 luglio 2022) Italia's Got Talent Stop ad Italia’s Got Talent. Il programma in onda dal 2015 su Sky Uno dopo l’era Canale 5 targata Maria De Filippi, nella prossima stagione non ci sarà. Con la vittoria del cantante Antonio Vaglica nella finale dello scorso 23 marzo, si è per il momento chiusa l’avventura italiana del format anglo-statunitense ideato da Simon Cowell. Alla presentazione dei palinsesti Sky 2022/2023, IGT è infatti il grande assente, ma c’era da aspettarselo dopo l’ultima deludente edizione, a cui nulla è servito l’innesto di Elio in giuria al fianco di Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Lo show condotto da Lodovica Comello, dopo la più che discreta annata del 2021, quando andava in onda in contemporanea su Sky Uno e Tv8 (in media sfiorò il 7% di share con oltre 1,6 milioni di spettatori, risultando comunque in calo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 luglio 2022) Italia's GotStop adGot. Il programma in onda dal 2015 su Sky Uno dopo l’era Canale 5 targata Maria De Filippi, nella prossima stagione non ci sarà. Con la vittoria del cantante Antonio Vaglica nella finale dello scorso 23 marzo, si è per il momento chiusa l’avventura italiana del format anglo-statunitense ideato da Simon Cowell. Alla presentazione dei palinsesti Sky 2022/2023, IGT è infatti il grande assente, ma c’era da aspettarselo dopo l’ultima deludente edizione, a cui nulla è servito l’innesto di Elio in giuria al fianco di Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Lo show condotto da Lodovica Comello, dopo la più che discreta annata del 2021, quando andava in onda in contemporanea su Sky Uno e Tv8 (in media sfiorò il 7% di share con oltre 1,6 milioni di spettatori, risultando comunque in calo ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Palinsesti Sky, cosaa vedremo la prossima stagione: Italia’s got talent sospeso, X Factor ‘rivoluzionato’. A Tv8 arriva N… - FQMagazineit : Palinsesti Sky, cosaa vedremo la prossima stagione: Italia’s got talent sospeso, X Factor ‘rivoluzionato’. A Tv8 ar… - GiusCandela : Palinsesti Sky, cosa vedremo la prossima stagione: Italia’s got talent sospeso, X Factor ‘rivoluzionato’. A Tv8 arr… - fabriziomico : Ma non è che, essendo probabilmente l'ultima edizione di X Factor, Italia's Got Talent si trasferirà in autunno per… - Tele_nauta : Palinsesti Sky 2022 e 2023: le conferme degli show, ma niente Italia’s Got Talent #IGT #palinsestiSky -