Italia-Turchia volley femminile, Semifinale Nations League: orario, data, programma, tv, streaming (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Italia affronterà la Turchia nella Semifinale della Nations League 2022 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Cina ad Ankara e torneranno in campo nella capitale della Turchia sabato 16 luglio (ore 17.30). Le Campionesse d'Europa saranno chiamate a fronteggiare le padrone di casa di fronte al proprio pubblico rovente. Si preannuncia un confronto rovente ed equilibrato contro le anatoliche, oggi capaci di regolare la Thailandia. La nostra Nazionale fronteggerà la banda di coach Giovanni Guidetti, trascinata dallo scatenato opposto Ebrar Karakurt. Paola Egonu e compagne hanno tutte le carte in regola per avere la meglio sulle rivali e meritarsi la qualificazione alla finale da disputare poi contro la vincente della sfida tra Brasile e ...

