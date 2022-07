Italia Nostra contro i Jova Beach, 'compensazioni non bastano' (Di giovedì 14 luglio 2022) Continua la battaglia degli ambientalisti contro i concerti sulla spiaggia di Jovanotti. Dopo le polemiche delle scorse settimane, Italia Nostra torna oggi sull'argomento con una nota nella quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Continua la battaglia degli ambientalistii concerti sulla spiaggia dinotti. Dopo le polemiche delle scorse settimane,torna oggi sull'argomento con una nota nella quale ...

Pubblicità

Cosmopolitan_IT : The Confidence Issue: il nuovo numero di Cosmopolitan è in edicola. Qui, a raccontare la nostra cover story con Cam… - fffitalia : Il fiume più grande d'Italia è ridotto a un ruscello, città come Firenze toccano i 42 gradi percepiti a metà Giugno… - tvdellosport : ???? IL PRECAMPIONATO DEL MILAN SU SPORTITALIA Il Milan sbarca su Sportitalia: il precampionato dei Campioni d'Ital… - kekkamungiello : RT @JEREMIAHVLSK: può essere che quei tre partano per delle collaborazioni magari jungkook con ariana però non si fa cosi, potrebbero fare… - fisco24_info : Italia Nostra contro i Jova Beach, 'compensazioni a rischio greenwashing': Associazione, a Ravenna perplessità sui… -