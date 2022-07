Italia-Islanda oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Il programma con gli orari di Italia-Islanda, match valido per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Le Azzurre sono pronte a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Le islandesi sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento questa sera, giovedì 14 luglio, alle ore 18 all’Academy Stadium di Manchester. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il programma con gli orari di, match valido per la seconda giornata degli. Le Azzurre sono pronte a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Le islandesi sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento questa sera, giovedì 14 luglio, alle ore 18 all’Academy Stadium di Manchester. La partita verrà trasmessa intv su Rai 1 e su Sky Sport Uno. SportFace.

