Italia-Islanda oggi in tv in chiaro: canale, orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto pronto per Italia-Islanda, secondo match delle Azzurre agli Europei femminili 2022 di calcio. Le ragazze di Milena Bertolini devono assolutamente riscattarsi dopo la batosta all'esordio contro la Francia. Un compito difficile ma non impossibile contro l'Islanda, che al debutto è stata fermata dal Belgio sul pareggio. In palio punti molto pesanti che potrebbero risultare determinanti in ottica qualificazione. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.00 di giovedì 14 luglio all'Academy Stadium di Manchester. Di seguito, le informazioni per seguire la partita in diretta. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA streaming E TV – La partita sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

