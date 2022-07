Italia-Islanda in un piccolo stadio da 7mila posti. Gli islandesi: «Scelta inappropriata e irrispettosa della Uefa» (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo stadio dove si gioca Italia-Islanda (femminile) che vale l’accesso ai quarti di finale di Euro 2022 è il Manchester City Academy Stadium. 7000 posti, normalmente utilizzato da alcune selezioni giovanili e dalla squadra femminile del City. La gente islandese – scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – ha mormorato: «Una Scelta inappropriata e irrispettosa da parte della Uefa» E se la capitana azzurra, Sara Gama, ha tirato dritto («ho altro a cui pensare», ha dichiarato), la ct Milena Bertolini ha parzialmente accolto la critica. «Personalmente forse avrei scelto impianti più grandi per una fase finale dell’Europeo, ma c’è da dire che questi sono gioiellini». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Lodove si gioca(femminile) che vale l’accesso ai quarti di finale di Euro 2022 è il Manchester City Academy Stadium. 7000, normalmente utilizzato da alcune selezioni giovanili e dalla squadra femminile del City. La gente islandese – scrive l’edizione odiernaGazzetta dello Sport – ha mormorato: «Unada parte» E se la capitana azzurra, Sara Gama, ha tirato dritto («ho altro a cui pensare», ha dichiarato), la ct Milena Bertolini ha parzialmente accolto la critica. «Personalmente forse avrei scelto impianti più grandi per una fase finale dell’Europeo, ma c’è da dire che questi sono gioiellini». L'articolo ilNapolista.

