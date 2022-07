Italia femminile | Bonansea | «Dispiace per il pari | ora una gara da dentro o fuori»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Barbara, attaccante dell’, ha parlato dopo il pareggio delle azzurre contro l’Islanda Barbaraha parlato a Rai Sport dopo l’1-1 in-Islanda. LE PAROLE – «Le scelte le fa il mister e ha visto altre più in forma. Spiace aver solo pareggiato perché abbiamo avuto molte occasioni per vincere, ma ora c’è un’altra partita da giocare e affrontare con ancora più fame. C’è stata ancora un po’ di sfortuna, ma non dobbiamo regalare più nulla perché è unada». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo la goleada per 5 - 1 contro l', ora le francesi cercano la vittoria che darebbe loro la certezza del passaggio ai quarti di finale. E il Belgio è un avversario alla loro portata. Anzi, dovrebbe essere piuttosto agevole per ...L'ha segnato in tutte le ultime sette partite giocate nella fase a gironi dell'Europeo. Formazioni: Giuliani; Di Guglielmo, Gama (Bartoli 58'), Linari, Boattin; Bergamaschi, ...MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Bergamaschi salva e mantiene a galla l’Italia femminile agli Europei. Pari per 1-1 con l’Islanda nel secondo match, le azzurre si giocheranno tutto lunedì contro ...Dopo il faticoso pareggio di oggi pomeriggio dell'Italia con l'Islanda, si completa la seconda giornata del girone D: per le francesi qualificazione vicina ...