Italia femminile | Bergamaschi | «Risultato stretto | speriamo il gol porti fortuna»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Valentinaha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del matche Islanda Valentinaha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match trae Islanda. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Momento buono per me? Non diciamolo troppo forte,che il golper la qualificazione, unche ci sta. Contro il Belgio i tre punti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al rientro in campo il Bel Paese prova subito a imprimere il suo ritmo e al 60 riesce a trovare finalmente l'1 - 1: Bonansea se ne va sulla sinistra e mette in mezzo un buon pallone dopo un rimpallo, ... Ragione e sentimento, cuore e una buona dose di umiltà per un pareggio che tiene vive le speranze di qualificazione alla seconda fase dell'Europeo. L'Italia ...