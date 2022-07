Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 14 luglio 2022) oggi giovedì 14 luglio (ore 14.00) si gioca Italia-Cina, quarto di finale della Nations League 2022 di volley femminile. Ad Ankara (capitale della Turchia) va in scena questo scontro diretto tra la terza e la quarta classificata della fase preliminare, in palio la qualificazione alla semifinale da giocare contro la vincente del match tra Turchia e Thailandia. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per avere la meglio contro le asiatiche, ma dovranno stare molto attente contro un avversario decisamente quotato e ostico da affrontare. Il CT Davide Mazzanti farà affidamento sull’opposto Paola Egonu, sulla regista Ofelia Malinov, sull’ampia scelta di banda (Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Alice Degradi, Elena Pietrini), sul libero Monica De Gennaro, sulle ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)giovedì 14 luglio (ore 14.00) si gioca, quarto di finale della2022 di. Ad Ankara (capitale della Turchia) va in scena questo scontro diretto tra la terza e la quarta classificata della fase preliminare, in palio la qualificazione alla semifinale da giocare contro la vincente del match tra Turchia e Thailandia. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per avere la meglio contro le asiatiche, ma dovranno stare molto attente contro un avversario decisamente quotato e ostico da affrontare. Il CT Davide Mazzanti farà affidamento sull’opposto Paola Egonu, sulla regista Ofelia Malinov, sull’ampia scelta di banda (Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Alice Degradi, Elena Pietrini), sul libero Monica De Gennaro, sulle ...

