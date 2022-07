Italia “alleato più affidabile” Usa. La missione di Guerini a Washington (Di giovedì 14 luglio 2022) “L’Italia dà un contributo eccezionale. La vostra presenza militare nei Baltici, in Romania, in Libano e in numerosi Paesi africani, oltre al comando della missione in Iraq, conferma che l’Italia è l’alleato più affidabile degli Stati Uniti nella Nato”. A dirlo è stato il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ricevendo il ministro Italiano Lorenzo Guerini al Pentagono. Il capo della difesa a stelle e strisce ha poi definito il rapporto tra Italia e Stati Uniti “una partnership strategica cruciale per l’intera Alleanza Atlantica” ha detto Austin, elogiando il contributo del nostro Paese alla sicurezza internazionale, dall’assistenza all’Ucraina al dispiegamento militare sul fianco Est. Italia, ponte tra Europa e Atlantico “Grazie ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) “L’dà un contributo eccezionale. La vostra presenza militare nei Baltici, in Romania, in Libano e in numerosi Paesi africani, oltre al comando dellain Iraq, conferma che l’è l’piùdegli Stati Uniti nella Nato”. A dirlo è stato il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ricevendo il ministrono Lorenzoal Pentagono. Il capo della difesa a stelle e strisce ha poi definito il rapporto trae Stati Uniti “una partnership strategica cruciale per l’intera Alleanza Atlantica” ha detto Austin, elogiando il contributo del nostro Paese alla sicurezza internazionale, dall’assistenza all’Ucraina al dispiegamento militare sul fianco Est., ponte tra Europa e Atlantico “Grazie ...

Pubblicità

CarloCalenda : L’alleato principale del @pdnetwork fa cadere il Governo #Draghi. L’alleato principale di @forza_italia non parteci… - PaoloGentiloni : L’infame assassinio di #ShinzoAbe è sconvolgente. E’stato un alleato e un grande amico dell’Italia. Ha creduto semp… - lucianonobili : Sconvolto per l’attentato che ha colpito l’ex premier giapponese #ShinzoAbe, alleato e amico dell’Italia e dell’Occ… - michelaferri72 : RT @CarloCalenda: L’alleato principale del @pdnetwork fa cadere il Governo #Draghi. L’alleato principale di @forza_italia non partecipa al… - akhenaton44 : RT @CarloCalenda: L’alleato principale del @pdnetwork fa cadere il Governo #Draghi. L’alleato principale di @forza_italia non partecipa al… -