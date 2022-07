Italbasket, i convocati per il raduno di Pinzolo - Sport - Basket - quotidiano.net (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianmarco Pozzecco (Ciamillo - Castoria) Roma, 14 luglio 2022 " Sta per entrare nel vivo l'estate dell' ItalBasket . Dopo l' amichevole con la Slovenia e la gara vinta contro i paesi Bassi , che ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianmarco Pozzecco (Ciamillo - Castoria) Roma, 14 luglio 2022 " Sta per entrare nel vivo l'estate dell'. Dopo l' amichevole con la Slovenia e la gara vinta contro i paesi Bassi , che ha ...

Pubblicità

Italbasket : I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianm… - LoreCh__ : RT @Italbasket: I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianmarco Poz… - Loppe_V : Terza ed ultima parte in questo infinito thread sui 12 convocati per #FIBAU20Europe Se siete arrivati fin qui vi r… - AlbaEmilian : RT @Italbasket: I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianmarco Poz… - embubiz : RT @Italbasket: I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianmarco Poz… -