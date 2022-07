(Di giovedì 14 luglio 2022) C'è chi viaggia per sfuggirenoia e chi per esplorare nuove terre e poi ci sono i viaggiatori non convenzionali, quelli che volano ai confini del globoricerca di leggende, spiritualità e ...

Uno dei luoghi più intensi per innamorarsi delle meraviglie del Pianeta Blu, a 1600 chilometri da Tahiti, è Mangareva, il più importante tratto di terra emersa delle. C'era una volta&...Uno dei souvenir più belli ed esclusivi de Ledi Tahiti sono le perle nere, coltivate principalmente negli arcipelaghi di Tuamotu e. Si possono trovare in diversi forme e sfumature, ... Isole Gambier: dall’altro lato del mondo, alla scoperta dei segreti di Mangareva C’è chi viaggia per sfuggire alla noia e chi per esplorare nuove terre e poi ci sono i viaggiatori non convenzionali, quelli che volano ai confini del globo alla ricerca di ...Recentemente è stata fra l’altro scoperta al largo della costa di Tahiti una nuova barriera corallina sana e incontaminata, che l’Unesco ritiene una delle barriere coralline più grandi al mondo indivi ...