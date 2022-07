Isola di Santo Stefano, istituzioni al lavoro per prevenire gli incendi: l’incontro in Prefettura (Di giovedì 14 luglio 2022) Ventotene – Si è svolto, due giorni fa, un incontro presso la sede della Prefettura di Latina nell’ambito del processo di collaborazione promosso fin dallo scorso settembre dalla Commissaria straordinaria di Governo Silvia Costa insieme al prefetto Maurizio Falco con la partecipazione del Responsabile unico del Contratto Luigi Guerci alla presenza del Questore di Latina, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, del Comandante dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato del lavoro di Latina, della Capitaneria di porto di Gaeta, del Sindaco di Ventotene, del Coordinatore dell’associazione di protezione civile delle isole Ponziane Alessandro Romano e di Invitalia, soggetto attuatore del progetto di recupero dell’ex Carcere borbonico di Santo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Ventotene – Si è svolto, due giorni fa, un incontro presso la sede delladi Latina nell’ambito del processo di collaborazione promosso fin dallo scorso settembre dalla Commissaria straordinaria di Governo Silvia Costa insieme al prefetto Maurizio Falco con la partecipazione del Responsabile unico del Contratto Luigi Guerci alla presenza del Questore di Latina, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, del Comandante dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato deldi Latina, della Capitaneria di porto di Gaeta, del Sindaco di Ventotene, del Coordinatore dell’associazione di protezione civile delle isole Ponziane Alessandro Romano e di Invitalia, soggetto attuatore del progetto di recupero dell’ex Carcere borbonico di...

