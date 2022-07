Internet e sanità, la nuova frontiera è il teleconsulto medico (Di giovedì 14 luglio 2022) La nuova frontiera della medicina passa attraverso il computer e lo smartphone. L’Italia è tra i Paesi europei che utilizzerà di più la telemedicina nel futuro prossimo. Secondo un’analisi condotta da Capterra, l’86% degli italiani ha avuto il primo telenconsulto col proprio medico curante durante la pandemia e il 71% degli italiani ha dichiarato che continuerà ad usare questo servizio. In particolare è stata apprezzata dalla metà degli intervistati la riduzione dei tempi di attesa per un appuntamento.La connessione tra medicina e Internet per gli Italiani era già consolidata da tempo. Come rileva un sondaggio degli Osservatori del Politecnico di Milano, il 73% degli Italiani cerca sul web informazioni su terapie e medicine, il 74% interroga Internet in caso di problemi di salute per capire determinati ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladella medicina passa attraverso il computer e lo smartphone. L’Italia è tra i Paesi europei che utilizzerà di più la telemedicina nel futuro prossimo. Secondo un’analisi condotta da Capterra, l’86% degli italiani ha avuto il primo telenconsulto col propriocurante durante la pandemia e il 71% degli italiani ha dichiarato che continuerà ad usare questo servizio. In particolare è stata apprezzata dalla metà degli intervistati la riduzione dei tempi di attesa per un appuntamento.La connessione tra medicina eper gli Italiani era già consolidata da tempo. Come rileva un sondaggio degli Osservatori del Politecnico di Milano, il 73% degli Italiani cerca sul web informazioni su terapie e medicine, il 74% interrogain caso di problemi di salute per capire determinati ...

