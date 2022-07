Inter, Zanetti: “Dybala è sempre un’opportunità, ma in questo momento stiamo bene così” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di un possibile approdo di Paulo Dybala in nerazzurro. Ecco le sue parole: “Dybala? Come ha detto il nostro amministratore delegato, è sempre un’opportunità perché è un giocatore libero. Però noi abbiamo Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, Sanchez, abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori. questo non vuol dire che le cose non possano cambiare, ma in questo momento stiamo bene così“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il vicepresidente dell’, Javier, ha parlato di un possibile approdo di Pauloin nerazzurro. Ecco le sue parole: “? Come ha detto il nostro amministratore delegato, èperché è un giocatore libero. Però noi abbiamo Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, Sanchez, abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori.non vuol dire che le cose non possano cambiare, ma in“. SportFace.

