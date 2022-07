Inter Sanchez | il cileno rifiuta la prima proposta di risoluzione

(Di giovedì 14 luglio 2022) Alexismette i bastoni tra le ruote all’: illadida parte dei nerazzurri Alexismette i bastoni tra le ruote all’: illadida parte dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Marotta avrebbe offerto circa 4 milioni aper risolvere il contratto. Ilvorrebbe avere una squadra concreta in cui andare, ma non è detto che con un milione in più come buonuscita possa comunque accettare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Direi l'. Rosa ampia, tanta esperienza e giocatori di qualità. In attacco hanno un potenziale incredibile. Visto che per adessoè ancora nel gruppo, ci sono cinque punte: lui, Correa ,...Ecco perché oggi è tutto fermo trae Dybala . Susi può ragionare su una buonuscita, mentre è più difficile la situazione per Correa , comunque investimento importante dell'da ... Mercato Inter: Sanchez vuole 5 milioni per la risoluzione, Pinamonti vicino al Monza - Sportmediaset Paulo Dybala continua a essere senza squadra, ma il futuro di un attaccante che vorrebbe tornare in Liga potrebbe cambiare anche il suo ...Le ultimissime su Dybala, sedotto e per ora abbandonato dall'Inter. L'ex numero dieci della Juventus potrebbe continuare a giocare in Serie A ...