Inter, CdS: “Il Psg rallenta per Skriniar, i nerazzurri hanno il rinnovo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Inter, CDS- Come scrive il CdS, la squadra di Inzaghi è davvero pronta al mega sforzo per tenere banco alla proposta di rinnovo per Skriniar. Ad oggi la trattativa con il Psg sembra davvero essersi arenata e ad oggi la squadra di Inzaghi vuole mettergli il timbro per restare in quel di Milano. Ma davvero l’Inter, dopo aver preso 5 rinforzi (tra i quali Lukaku e il suo pesante ingaggio), può non perdere Skriniar? Inzaghi tifa per allenare un’altra stagione l’ex Samp e pure la vecchia guardia dello spogliatoio, attraverso le parole di D’Ambrosio. Ha auspicato la permanenza di Milan alla Pinetina. In viale della Liberazione stanno cercando di capire quanto rischioso sia rimandare la cessione di un big alla sessione invernale o addirittura al 30 giugno 2023 (il campionato chiuderà il 4 giugno…). Si ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022), CDS- Come scrive il CdS, la squadra di Inzaghi è davvero pronta al mega sforzo per tenere banco alla proposta diper. Ad oggi la trattativa con il Psg sembra davvero essersi arenata e ad oggi la squadra di Inzaghi vuole mettergli il timbro per restare in quel di Milano. Ma davvero l’, dopo aver preso 5 rinforzi (tra i quali Lukaku e il suo pesante ingaggio), può non perdere? Inzaghi tifa per allenare un’altra stagione l’ex Samp e pure la vecchia guardia dello spogliatoio, attraverso le parole di D’Ambrosio. Ha auspicato la permanenza di Milan alla Pinetina. In viale della Liberazione stanno cercando di capire quanto rischioso sia rimandare la cessione di un big alla sessione invernale o addirittura al 30 giugno 2023 (il campionato chiuderà il 4 giugno…). Si ...

