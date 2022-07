Inter - Bremer, altro contatto Koulibaly vola al Chelsea - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 14 luglio 2022) Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano di 25 anni: da quattro stagioni è al Toro di Mattia Todisco È il mercato dei difensori, persino quando si lavora alle operazioni meno onerose. Come per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Gleison, difensore centrale brasiliano di 25 anni: da quattro stagioni è al Toro di Mattia Todisco È il mercato dei difensori, persino quando si lavora alle operazioni meno onerose. Come per ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Passi avanti dell'@Inter con il @TorinoFC_1906 per #Bremer: possibile la chiusura entro lunedì - Paolo_Bargiggia : Lungo incontro lunedì tra la @juventusfc e Cairo per parlare di Bremer. Il @TorinoFC_1906, nella eventuale trattat… - MarcoGuidi13 : #Calciomercato Primi colloqui #Villarreal-#Juve per #PauTorres già avviati: richiesta alta da 50 milioni, ma si tr… - fcin1908it : Inter, non solo Bremer: “Marotta vuole anche Milenkovic. Vanheusden, la formula” - DanyGilli : RT @glmdj: Continua la saga #antijuve di #sky ?? #DiMarzio: #Inter può prendere #Bremer senza vendere #Skriniar #DiMarzio: #Juventus per pr… -