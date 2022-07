Instagram down, migliaia di segnalazioni (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Instagram down. Quasi 25mila segnalazioni di malfunzionamento per il social network sono state inviate al sito downdetector a cominciare dalle 22 per toccare il culmine poco prima delle 23. Il malfunzionamento riguarda la app (78% segnalazioni), ma anche il caricamento della pagina e il login. L’hashtag #Instagramdown è diventato trending topic su Twitter, primo fra le tendenze mondiali e italiane. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) –. Quasi 25miladi malfunzionamento per il social network sono state inviate al sitodetector a cominciare dalle 22 per toccare il culmine poco prima delle 23. Il malfunzionamento riguarda la app (78%), ma anche il caricamento della pagina e il login. L’hashtag #è diventato trending topic su Twitter, primo fra le tendenze mondiali e italiane. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

FBiasin : Se #Facebook va in down lo segnalano tutti su #Twitter. Se #Instagram va in down lo segnalano tutti su #Twitter. S… - fanpage : #instagramdown: tantissime segnalazioni per l’app che non funziona - xurx_niall : RT @Vale41229116: E apri instagram E si chiude instagram E riapri E si richiude E vai su twitter Ed è l'ennesimo instagram down #instagram… - GiorgyLouis_ : Prima Twitter down, ora Instagram down. Ma cos'è oggi?? - maariasev_ : @xsunflowersx_ c'è Instagram down solo per android -