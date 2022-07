Inps choc | “Il 40% dei pensionati prende meno di mille euro al mese” | rivela il presidente Tridico

(Di giovedì 14 luglio 2022) I più fortunati di noi (si fa per dire), hanno lavorato una vita poi, quanto è finalmente giunto il momento di potersi riposare, lasciando che fosse lo Stato a ‘sostenerci’ nella vecchiaia, l’umiliazione – come vedremo – è stata a dir poco bruciante.): “Ad oggi, ricordiamolo, il 40% deidial” Come ha infattito Pasqualedell’, presentando alle parti sociali il XXI Rapporto: “Le pensioni sono molto ancorate al mercato del lavoro: se la dinamica è scarsa ciò si riflette fortemente sul sistema previdenziale. A oggi, ricordiamolo, il 40% dei...

La decrescita salariale trascina in basso anche le pensioni: un terzo sotto i 1.000 euro. Dilaga il "part year": nel 2021 metà dei dipendenti ha lavorato meno di un anno.