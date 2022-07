(Di giovedì 14 luglio 2022), ospite stasera venerdì 15 luglio de La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove dalle 22.45, parlerà dei sentimenti che la legano asuo (ex?) fidanzato con il quale sta vivendo una storia d’amore molto particolare. “di”, lediè lachedi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : “Innamoratissima di Marracash”, le confessioni di Elodie: “la persona che amerò di più nella vita”… - zazoomblog : Elodie a La Confessione di Gomez: “Sono innamoratissima di Marracash. Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all’altez… - ilfattovideo : Elodie a La Confessione di Gomez: “Sono innamoratissima di Marracash. Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all’altez… -

Elodie èdi. A farlo sapere la stessa cantante durante un'intervista a La Confessione di Peter Gomez, in onda venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove. L'ex concorrente di Amici si è ...di", le confessioni di Elodieè la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo Tanto non sarà mai all'...Il rapper, fresco di Targa Tenco, ha intonato anche Crazy Love durante lo show a Torino. È il brano che sembrava mettere un punto al rapporto con la collega, che in realtà non è mai finito: «Marracash ...Le dolci parole dell'ex allieva di Amici per il collega 43enne, che ha ritrovato dopo alcuni mesi di lontananza ...