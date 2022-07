Inferno sulla Napoli-Roma, tir si schianta contro guardrail (Di giovedì 14 luglio 2022) Terribile incidente sull’autostrada A1 in direzione Roma. Secondo una primissima ricostruzione, l’autista di un mezzo pesante avrebbe perso il controllo schiantandosi contro il guardrail al km 728 all’altezza dell’uscite di Santa Maria Capua Vetere e Capua. I fatti sono accaduti intorno alle ore 13 di oggi giovedì 14 luglio. L’impatto frontale contro il dispositivo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Terribile incidente sull’autostrada A1 in direzione. Secondo una primissima ricostruzione, l’autista di un mezzo pesante avrebbe perso illlondosiilal km 728 all’altezza dell’uscite di Santa Maria Capua Vetere e Capua. I fatti sono accaduti intorno alle ore 13 di oggi giovedì 14 luglio. L’impatto frontaleil dispositivo di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

