Inclusione e valorizzazione diversità sul lavoro: nasce nuova realtà imprenditoriale femminile (Di giovedì 14 luglio 2022) Crescere valorizzando le diversita?: In-Genere, societa? benefit fondata da Alice Palumbo, nasce nel maggio 2022 E nasce grazie a Alice Palumbo (consigliere del Direttivo dei Giovani imprenditori di Confindustria Brescia) con una finalita?: essere un ponte tra le imprese, gli enti e le associazioni che iniziano ad avvicinarsi ai valori di Diversity, Inclusion & Gender equality e le aziende certificatrici. L'obiettivo e? quello di accompagnare le organizzazioni nel loro percorso di preparazione. La parita? di genere rappresenta, ancora oggi, una grande sfida per le imprese, gli enti e le associazioni a livello mondiale. Infatti, nonostante nel corso dell'ultimo decennio siano stati fatti dei passi avanti, l'equita? di genere, soprattutto a livello lavorativo, non e? ancora stata raggiunta. A livello legislativo, pero?, vi sono delle novita?.

