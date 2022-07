Incendi: il Portogallo prolunga lo stato d'emergenza (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Portogallo prolunga fino a domenica 17 luglio lo stato d'emergenza, che sarebbe finito a mezzanotte di venerdì prossimo, a causa del rischio Incendi. Lo ha dichiarato il primo ministro António ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilfino a domenica 17 luglio lod', che sarebbe finito a mezzanotte di venerdì prossimo, a causa del rischio. Lo ha dichiarato il primo ministro António ...

