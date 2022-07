Inaugurazione dei nuovi consultori di Ladispoli e Cerveteri, D’Amato: “Una rete accogliente e avanzata” (Di giovedì 14 luglio 2022) Doppia Inaugurazione ieri mattina per rilanciare il punto nascita del San Paolo di Civitavecchia e i servizi dei consultori di Cerveteri e Ladispoli che, con il restyling, si sono arricchiti di nuovi servizi. Alle due cerimonie hanno partecipato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, i sindaci dei due Comuni, Elena Gubetti (Cerveteri) e Alessandro Grando (Ladispoli) e i Consiglieri regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci. Una presenza congiunta a simboleggiare lo sforzo unitario che le diverse istituzioni hanno portato avanti per la creazione di un luogo dove si incontra offerta sanitaria e sociale. Ambulatorio per gestanti il sabato mattina con la possibilità di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Doppiaieri mattina per rilanciare il punto nascita del San Paolo di Civitavecchia e i servizi deidiche, con il restyling, si sono arricchiti diservizi. Alle due cerimonie hanno partecipato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, i sindaci dei due Comuni, Elena Gubetti () e Alessandro Grando () e i Consiglieri regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci. Una presenza congiunta a simboleggiare lo sforzo unitario che le diverse istituzioni hanno portato avanti per la creazione di un luogo dove si incontra offerta sanitaria e sociale. Ambulatorio per gestanti il sabato mattina con la possibilità di ...

