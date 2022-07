“In viaggio di nozze con Marta Fascina”. Silvio Berlusconi ruba la scena al mare: le foto top (Di giovedì 14 luglio 2022) Silvio Berlusconi, ‘viaggio di nozze’ con Marta Fascina. Lo abbiamo messo in virgolettato, visto che i due non sono uniti in matrimonio in maniera ufficiale. O meglio, nel marzo scorso hanno deliziato tutti con una bellissima cerimonia alla presenza di numerosi vip ma che non è stato vincolato in modo legale. Si è quindi trattato di un atto puramente simbolico per dire a tutti che il loro amore è straordinario e soprattutto molto vero. I due piccioncini sono adesso stati paparazzati in Sardegna. Silvio Berlusconi, ‘viaggio di nozze’ con Marta Fascina nel territorio sardo. Poco tempo fa l’ex presidente del Consiglio ha beccato invece Chiara Ferragni e Fedez in un ristorante. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022), ‘di’ con. Lo abbiamo messo in virgolettato, visto che i due non sono uniti in matrimonio in maniera ufficiale. O meglio, nel marzo scorso hanno deliziato tutti con una bellissima cerimonia alla presenza di numerosi vip ma che non è stato vincolato in modo legale. Si è quindi trattato di un atto puramente simbolico per dire a tutti che il loro amore è straordinario e soprattutto molto vero. I due piccioncini sono adesso stati paparazzati in Sardegna., ‘di’ connel territorio sardo. Poco tempo fa l’ex presidente del Consiglio ha beccato invece Chiara Ferragni e Fedez in un ristorante. A ...

