In Svizzera gli studenti realizzano video per reclutare gli insegnanti: “Ci sono centinaia di posti vacanti” (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto il mondo è paese. In Italia così come in Svizzera docenti cercansi. La scuola è finita, ma c'è già preoccupazione nello stato elvetico per l'inizio del nuovo anno scolastico. Così come segnala RSI, governo preoccupato per la grave penuria di professori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto il mondo è paese. In Italia così come indocenti cercansi. La scuola è finita, ma c'è già preoccupazione nello stato elvetico per l'inizio del nuovo anno scolastico. Così come segnala RSI, governo preoccupato per la grave penuria di professori. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : In Svizzera gli studenti realizzano video per reclutare gli insegnanti: “Ci sono centinaia di posti vacanti” - _yaoxi_ : Sempre socialisti con gli altri 'ci si può chiedere come si possa sposare questa passione con il programma politico… - Giusepp76139632 : RT @byoblu: I #Benetton dopo i profitti dalla vendita di Autostrade allo Stato, con Autogrill fanno affari con gli svizzeri di Dufry e i ci… - AmazedYed : @disinformatico Ma in effetti è vero: abito in Svizzera e nel tragitto casa-lavoro c’è un piccolo centro commercial… - TiAiuto1 : Ma la Brügger & Thomet ( Svizzera di Thun ) è d’accordo che gli facciano dei cloni delle sue armi in questi paesi ? -