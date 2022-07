In montagna non siamo del tutto soli: la nostra libertà ha un costo sociale (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo la tragedia della Marmolada e la temporanea “chiusura” di quella montagna per ragioni di sicurezza, associazioni di alpinisti, maître à penser del mondo alpestre, hanno ripetuto, anche con durezza, che “l’alpinismo è una libera scelta e nessuno può impedirci di non andare dove vogliamo”. L’idea che sopra una certa quota si entri in un pianeta per “gente speciale” dove le scelte individuali debbano prevalere su ogni forma di costrizione è affascinante e romantica. Ma la questione ha molte facce. In caso di tragedia dovuta a crolli o a pericoli non segnalati i diretti responsabili sono i sindaci: il tribunale è lì che li aspetta. Da qualche anno trovare a tutti i costi il “colpevole” sembra diventato un fine riparatore imprescindibile, ed è una brutta piega importata dal diritto statunitense (come ha ben illustrato il giurista Flick a Enrico Martinet de La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo la tragedia della Marmolada e la temporanea “chiusura” di quellaper ragioni di sicurezza, associazioni di alpinisti, maître à penser del mondo alpestre, hanno ripetuto, anche con durezza, che “l’alpinismo è una libera scelta e nessuno può impedirci di non andare dove vogliamo”. L’idea che sopra una certa quota si entri in un pianeta per “gente speciale” dove le scelte individuali debbano prevalere su ogni forma di costrizione è affascinante e romantica. Ma la questione ha molte facce. In caso di tragedia dovuta a crolli o a pericoli non segnalati i diretti responsabili sono i sindaci: il tribunale è lì che li aspetta. Da qualche anno trovare a tutti i costi il “colpevole” sembra diventato un fine riparatore imprescindibile, ed è una brutta piega importata dal diritto statunitense (come ha ben illustrato il giurista Flick a Enrico Martinet de La ...

Pubblicità

gippu1 : 2) E del resto Bearzot s'incaponisce a confermare in attacco Paolo Rossi. “Uno in queste condizioni va mandato in m… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Cari alpinisti (e tra voi mi ci metto anche io), la libertà di fare quello che vogliamo, anche di rischiare di farsi male… - ilfattoblog : 'Cari alpinisti (e tra voi mi ci metto anche io), la libertà di fare quello che vogliamo, anche di rischiare di far… - StarsDancer21 : Io a luglio, quando leggo “vacanze: team mare o team montagna?” Ad avercele, e invece “team non ho soldi per le vacanze” vince sempre ?? - FrishAvaccaduh : @_zombabe Sempre bello sapere che tu stia peggio, io mi prendo questi due giorni, un giorno per la Gamescom e una s… -