In Francia sicuri: Kim tutto fatto con il Rennes, si firma. Napoli beffato (Di giovedì 14 luglio 2022) Kim Min-jae nuovo giocatore del Rennes, la notizia viene data da Le Parisien che parla di un accordo praticamente chiusi. Napoli beffato. Questa sera dopo al sfida in amichevole con la Bassa Anaunia anche Spalletti si è sbilanciato su Kim, definendolo un giocatore da Napoli. Invece ora dalla Francia arriva una notizia clamorosa, soprattutto dopo le parole del tecnico toscano. Le Parisien parla di un accordo praticamente trovato tra il Rennes e Kim Min-jae con il club francese che verserà nelle casse del Fenerbahce i soldi della clausola rescissoria. Viene riportato che il giocatore è già diretto in Francia per effettuare le visite mediche e quindi diventare un giocatore del Rennes. A questo punto ci si chiede su chi si fionderà il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Kim Min-jae nuovo giocatore del, la notizia viene data da Le Parisien che parla di un accordo praticamente chiusi.. Questa sera dopo al sfida in amichevole con la Bassa Anaunia anche Spalletti si è sbilanciato su Kim, definendolo un giocatore da. Invece ora dallaarriva una notizia clamorosa, sopratdopo le parole del tecnico toscano. Le Parisien parla di un accordo praticamente trovato tra ile Kim Min-jae con il club francese che verserà nelle casse del Fenerbahce i soldi della clausola rescissoria. Viene riportato che il giocatore è già diretto inper effettuare le visite mediche e quindi diventare un giocatore del. A questo punto ci si chiede su chi si fionderà il ...

