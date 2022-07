Immissioni in ruolo docenti Veneto: ecco l’elenco dei convocati. Domande dal 16 al 18 luglio 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: l'avviso dell'USR Veneto per le nomine da procedure concorsuali. Seguire attentamente le istruzioni e consultare sistematicamente il sito relativo per eventuali aggiornamenti. In bocca al lupo ai convocati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022)inanno scolastico/23: l'avviso dell'USRper le nomine da procedure concorsuali. Seguire attentamente le istruzioni e consultare sistematicamente il sito relativo per eventuali aggiornamenti. In bocca al lupo ai. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2022: avvisi USR per scelta provincia/classe di concorso. A breve le domande - lacittanews : Di redazione Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: le procedure saranno telematiche,… - scuolainforma : #Immissioni in ruolo 2022/2023, presentazione della #domanda: i passi da seguire - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2022/23, domande online: prima scelta provincia e poi scuole. Quali passi compiere - scuolainforma : Immissioni in ruolo, mancata scelta di alcune province e rinuncia: quali sono le conseguenze -