Ilicic-Bologna | è tempo di trattare con l’Atalanta La situazione

(Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole dette ieri da Gian Piero Gasperini suhanno aperto sempre di più le porte della cessione. La questione liste unita alla volontà di ridisegnare l’attacco delhanno contribuito a tale decisione, e di conseguenza permettere aldi farsi avanti sul numero 72 nerazzurro. Cosa mettono i rossoblu sul piatto per accontentare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti su: “Lui si mette sul mercato. Ora vuole il Milan” L’effetto domino che porterebbe Boga al(e Josipal Milan) L’ultimo canto del cignodopo 4 anni di Atalanta (il Milan sta chiudendo per Josip) Gasperini chiama,risponde: con ...

Pubblicità

... l'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha dato il via libera alla cessione di, Sartori può ora affondare il colpo Il grande obiettivo del calciomercato delsi chiama Josip. E ...Intanto si avvicina il momento decisivo per il futuro di Josip, per il quale è tornato a farsi sotto con forza il. Pare che l'ultima parola spetti a Gasperini, il che fa pensare che al ...Le parole dette ieri da Gian Piero Gasperini su Ilicic hanno aperto sempre di più le porte della cessione. La questione liste unita alla volontà di ridisegnar ...Ad oggi non c’è intesa sulle modalità di trasferimento al Bologna Dopo le dichiarazioni di ieri nel postgara di Atalanta-Rappresentativa Valli Bergamasche, di fatto è chiaro come il futuro di Josip Il ...