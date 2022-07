Ilary Blasi, Sonia Bruganelli come una furia: “Che schifo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Non si placano le polemiche. La notizia della fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco. Sui social non si parla d’altro e ognuno crede di avere una verità in tasca. Tante le congetture, le ipotesi soprattutto sulla possibilità che la conduttrice de «L’Isola dei famosi» si stia già frequentando con qualcuno. Sul settimanale “Chi” sono uscite le foto dell’ex capitano della Roma che nella notte si è recato a casa della giovane di cui sarebbe innamorato pazzo. Scatti che però non hanno saziato la curiosità morbosa dei fan, che focalizzano invece l’attenzione sul viaggio all’estero della Blasi. L’ex letterina di “Passaparola” infatti è volata fuori dall’Italia con i figli e la sorella. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Melory Blasi su tutte le furie per ... Leggi su tvzap (Di giovedì 14 luglio 2022) Non si placano le polemiche. La notizia della fine della storia d’amore trae Francesco Totti continua a tenere banco. Sui social non si parla d’altro e ognuno crede di avere una verità in tasca. Tante le congetture, le ipotesi soprattutto sulla possibilità che la conduttrice de «L’Isola dei famosi» si stia già frequentando con qualcuno. Sul settimanale “Chi” sono uscite le foto dell’ex capitano della Roma che nella notte si è recato a casa della giovane di cui sarebbe innamorato pazzo. Scatti che però non hanno saziato la curiosità morbosa dei fan, che focalizzano invece l’attenzione sul viaggio all’estero della. L’ex letterina di “Passaparola” infatti è volata fuori dall’Italia con i figli e la sorella. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Melorysu tutte le furie per ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Macmo81 : Shakira e Ilary Blasi free agent e su piazza e questi pensano a fare una crisi di governo. Mah...io non lo so, le b… - RivistaUndici : Perché Totti e Ilary erano la coppia di belli e famosi più celebrata d'Italia, i nostri Beckham, l'ultimo residuo d… -