Ilary Blasi e Francesco Totti, non solo amore: cosa li legava da anni (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad essere al centro del mirino: dalla crisi amorosa a quella finanziaria, tutti i dettagli sulla questione Non si fermano le voci sulla coppia Totti-Ilary che sta facendo molto parlare il web e i fan che per anni hanno supportato e sostenuto i due vip. La loro storia è stata unica, una di quelle difficili da dimenticare per i tanti episodi condivisi dai diretti interessati, la loro semplicità e genuinità hanno conquistato milioni di italiani. Francesco Totti e Ilary Blasi (Instagram)E’ iniziato tutto con un sei unica, per poi continuare con il primo matrimonio in diretta, la nascita di tre figli meravigliosi, l’addio al calcio di Francesco ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 14 luglio 2022)continuano ad essere al centro del mirino: dalla crisi amorosa a quella finanziaria, tutti i dettagli sulla questione Non si fermano le voci sulla coppiache sta facendo molto parlare il web e i fan che perhanno supportato e sostenuto i due vip. La loro storia è stata unica, una di quelle difficili da dimenticare per i tanti episodi condivisi dai diretti interessati, la loro semplicità e genuinità hanno conquistato milioni di italiani.(Instagram)E’ iniziato tutto con un sei unica, per poi continuare con il primo matrimonio in diretta, la nascita di tre figli meravigliosi, l’addio al calcio di...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - GossipNews_it : Ilary Blasi dopo l’annuncio della separazione in vacanza con figli e sorella. Leggi di più: - RollingStoneita : Questa è una grande estate per le cornute. Prima Shakira, poi Ilary Blasi, infine il riscatto di Huma Abedin: tre s… -