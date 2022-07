Ilary Blasi | due degli uomini affiancati alla conduttrice smentiscono ogni gossip

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 luglio 2022) Da quandoe Francesco Totti con un comunicato disgiunto hanno comunicato la fine del loro matrimonio durato 17 anni, si è aperta la caccia ai motivi per cui la coppia si sarebbe detta addio. In particolare, dopo un’indiscrezione trapelata dalle pagine del settimanale Chi circa un giovane aitante che avrebbe mandato messaggi compromettenti, sono iniziati gli indovina indovinelli sul presunto uomo. Diversi mesi fa, quando si era iniziato a vociferare di una crisi fra la coppia, avevano accostato al’attore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik, Luca Marinelli. Nei giorni scorsi invece era balzato alle cronaca rosa il nome di Alessio La Padula, l’ex ballerino di Amici con cui laha lavorato in Star in the Star. Era proprio ...