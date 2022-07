Il videocitofono Ring di Amazon ha condiviso filmati con le forze dell’ordine senza il consenso degli utenti (Di giovedì 14 luglio 2022) L’indagine è partita da un senatore democratico, Ed Markey, che ha chiesto ad Amazon se il suo prodotto che ha cambiato il mondo dei video citofoni – ovvero Amazon Ring – abbia mai condiviso le immagini captate dalle proprie telecamere con le forze dell’ordine. Rispetto a questa domanda, Amazon ha risposto positivamente, aprendo ancora una volta un tema su quanto la tecnologia e quanto le telecamere di aziende esterne al settore pubblico possano essere coinvolte nel monitoraggio, nella sorveglianza e nella gestione della sicurezza da parte delle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE > Cosa succede se Ring di Amazon utilizza dati biometrici per spiare Amazon Ring e le ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 luglio 2022) L’indagine è partita da un senatore democratico, Ed Markey, che ha chiesto adse il suo prodotto che ha cambiato il mondo dei video citofoni – ovvero– abbia maile immagini captate dalle proprie telecamere con le. Rispetto a questa domanda,ha risposto positivamente, aprendo ancora una volta un tema su quanto la tecnologia e quanto le telecamere di aziende esterne al settore pubblico possano essere coinvolte nel monitoraggio, nella sorveglianza e nella gestione della sicurezza da parte delle. LEGGI ANCHE > Cosa succede sediutilizza dati biometrici per spiaree le ...

